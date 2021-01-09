بعد إغلاق حسابه على «تويتر».. ترامب يواجه مسعى جديداً لعزله

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يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أغلق موقع «تويتر» حسابه الشخصي ونبذه عدد متنامٍ من المسؤولين الجمهوريين، مسعى جديداً من الديمقراطيين لعزله بعدما حرض مؤيديه على اقتحام مبنى الكونجرس، وذلك رغم أنه لم يتبقَ له سوى أيام معدودات في المنصب.

وهددت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بمساءلة ترامب للمرة الثانية ما لم يستقل «على الفور»، وهي خطوة من المستبعد أن يقدم عليها الرئيس الذي يتسم سلوكه بالتحدي والمواجهة.

ويؤكد النص الرامي لإطلاق إجراءات عزل الرئيس أنه "عرّض للخطر الشديد أمن الولايات المتحدة ومؤسساتها الحكومية".

ويعود القرار بشأن إطلاق إجراءات عزل ترامب لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي تعهّدت المضي قدما في هذا التوجه إن لم يعلن ترامب استقالته فورا.

وقالت بيلوسي "إنه مجنون ومختل وخطير. يجب أن يرحل"، وقد بحثت مع رئيس أركان الجيش الأميركي تدابير تجنيب ترامب استخدام رموز إطلاق الصواريخ النووية.

لكن ترامب المنعزل في البيت الأبيض أبلغ مقرّبين منه بأنه لا يعتزم الاستقالة.

وحتى في معسكره الجمهوري، يبدو بعض أعضاء الكونجرس منفتحين على إمكان إطلاق إجراءات عزل جديدة.

وأكد السناتور بن ساز أنه سينظر في أي اتهّام يمكن أن يوجّهه المجلس لترامب.

واكتفت السناتورة الجمهورية ليسا موركاوسكي بالمطالبة برحيل ترامب من دون إعلان موقف واضح من إجراءات عزل الرئيس.

وقالت موركاوسكي المنتمية للجناح المعتدل في الحزب الجمهوري "أريد أن يستقيل. أريد أن يرحل. لقد تسبب بما يكفي من الأضرار".

وجاء في تغريدة أطلقها على الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية الأميركية "لن يتم إسكاتنا"، مشيرا إلى 75 مليون أميركي "وطني" صوّتوا له في الانتخابات.

وهدّد ترامب بالانتقام من منصة التواصل الاجتماعي متّهما إياها بـ"قمع حرية التعبير"، مشيرا إلى إمكان إطلاقه منصّته الخاصة في المستقبل القريب وذلك من خلال سلسلة تغريدات حذفها تويتر فورا.

والسبت شدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو المؤيد لترامب على أن "لجم حرية التعبير أمر خطير".

وسبق أن أطلقت بيلوسي في أواخر العام 2019 إجراءات لعزل ترامب الذي يتولى الرئاسة منذ العام 2017، بعد اتّهامه بأنه طلب من أوكرانيا فتح تحقيق بحق خصمه جو بايدن، لكن مجلس الشيوخ ذا الغالبية الجمهورية برأه في مطلع العام 2020.

ويتطلّب عزل الرئيس موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ وهو أمر يتعذّر تحقيقه قبل موعد تنصيب بايدن رئيسا في 20 يناير.

ووجّه زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل مذكّرة اعتبر فيها أن الأنظمة الحالية لمجلس الشيوخ تمنع إجراء محاكمة ترمي لعزل الرئيس قبل تنصيب الرئيس المنتخب، ما لم ينل ذلك موافقة كامل أعضاء المجلس.

لكن من شأن إطلاق مجلس النواب للمرة الثانية إجراءات لعزل ترامب أن يشكل وصمة ستطبع الإرث السياسي للملياردير الجمهوري، إذ سيكون عندها أول رئيس يواجه إجراءات عزل لمرتين في تاريخ الولايات المتحدة.



