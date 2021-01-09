إسرائيل ترصد 4 إصابات بالسلالة المتحورة

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، رصد أربع إصابات من النمط الشديد العدوى لفيروس كورونا المستجد الذي ظهر في جنوب أفريقيا.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان، أن الإصابات تم رصدها بعد إجراء فحص دقيق لمسافرين دخلوا الدولة العبرية آتين من جنوب أفريقيا.

وأدى اكتشاف عشرات الإصابات بالفيروس البريطاني المتحور في أواخر ديسمبر في إسرائيل إلى تشديد إجراءات الإغلاق الثالث منذ الجمعة.

وقرار الإغلاق الذي كان مقرّراً في بادئ الأمر أن يستمرّ حتّى 10 يناير، مُدّد حتّى الحادي والعشرين منه. كما دخلت قيود جديدة حيّز التنفيذ بينها إغلاق المدارس.

تسجل إسرائيل البالغ عدد سكّانها نحو تسعة ملايين نسمة، في الأيام الأخيرة، أكثر من 8 آلاف إصابة يومياً.

تزامناً، تُواصل السلطات الإسرائيليّة حملة التطعيم الوطنيّة التي بدأت في 19 ديسمبر.

وتلقى أكثر من 70% من الإسرائيليين ممن تجاوزوا ستين عاماً الجرعة الأولى من اللقاح، بحسب وزارة الصحة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الخميس أنّه وقّع اتّفاقاً مع شركة فايزر الأميركيّة للحصول على جرعات كافية قال إنّها قد تُتيح تلقيح جميع السكّان الذين تزيد أعمارهم على 16 عاماً بحلول نهاية مارس.



