شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء بريطانيون يتوقعون تدهور وضع كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع الخبراء في بريطانيا أن يزداد وضع فيروس كورونا تدهورا. وقال سايمون والش نائب رئيس الجمعية الطبية البريطانية عبر قناة "بي بي سي" إنه يتوقع أن ترتفع الأعداد مرة أخرى قبل أن تتراجع، بحسب نتيجة تحليل الموجة الأولى من الجائحة في ربيع العام الماضي.

وأعلنت الحكومة في لندن اليوم السبت أن عدد الوفيات الجديدة خلال يوم أمس بلغ 1035، وأن عدد الوفيات في بريطانيا حتى الآن بلغ 80868 شخص. ويرجح أن يكون العدد الإجمالي الفعلي أعلى من ذلك.

ووافقت الحكومة في لندن، أمس الجمعة، على استخدام اللقاح الثالث في بريطانيا، وهو اللقاح الذي طورته شركة موديرنا الأمريكية. ويتم حاليا بالفعل استخدام بيونتيك/ فايزر ولقاح أسترازينيكا الذي طورته جامعة أكسفورد. ووفقًا للحكومة، تم تطعيم حوالي 5ر1 مليون شخص في بريطانيا ضد كوفيد- 19 حتى الآن.