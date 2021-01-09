شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل: سيكون لدينا لقاح كاف ومتاح للجميع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - توقعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تسريع وتيرة عملية التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد. وقالت ميركل خلال كلمتها المسجلة صوتيا والتي أذيعت اليوم السبت: "إنها بداية بطيئة، وعدة مئات آلاف تم تطعيمهم ولكن كل يوم ستزداد الوتيرة أكثر وأكثر"، مضيفة: "سيكون لدينا لقاح كاف ومتاح للجميع في ألمانيا، وشهر بعد شهر سنكون قادرين على إعطاء اللقاح لكل من يريد ذلك". في الوقت ذاته دافعت ميركل عن تدبير مخزون اللقاح بصورة مشتركة أوروبا. وقالت ميركل: "أنا على قناعة تامة بأنه كان من الجيد السير على الطريق الأوروبي، والفيروس الذي يصيبنا جميعا لا يمكن أن تهزمه دولة بمفردها، ولن يكون أي بلد، بما في ذلك ألمانيا، في مأمن من الفيروس من دون أصدقائه وجيرانه". وأضافت المستشارة: "حتى ما نسمعه عن الطفرات التي يتحور بها الفيروس لا تقلقنا - بل على العكس". وأكدت المستشارة أن الإجراءات التي يتم الآن تمديدها وفي بعض الحالات تشديدها من قبل الحكومة الاتحادية والولايات هي إجراءات حاسمة وقيود صارمة، ولكن ذلك ضروري أيضا.