شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض استهلاك الوقود في الهند لأول مرة منذ عقدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض استهلاك النفط في الهند للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين في عام 2020 حيث أدت جائحة فيروس كورونا إلى إغلاق الشركات والمصانع، مما أضر بالطلب فى واحدة من أكبر الدول في استخدام الوقود في العالم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وانخفض إجمالي الطلب على البترول بنسبة 8ر10 % العام الماضي مقارنة بعام 2019، وبلغ أدنى مستوى له خلال خمس سنوات عند 4ر193 مليون طن، وفقا لحسابات بلومبرج للبيانات المؤقتة التي نشرتها خلية التخطيط والتحليل البترولية بوزارة البترول.

وكان الانكماش السنوي هو الأول على الإطلاق منذ عام 1999، وانهار استهلاك الوقود من قبل ثاني أكبر مستورد للنفط في آسيا بنسبة تصل إلى 70 % بعد أن شرعت في فرض واحدة من أكثر إجراءات الحجر الصحي صرامة في العالم في مارس.

وأدى الانخفاض فى الاستهلاك إلى انخفاض حاد في عمليات معالجة النفط الخام وعمليات مصانع البتروكيماويات.