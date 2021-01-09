مسؤول يكشف لـ"الخليج 365" موعد الانتخابات الفلسطينية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء السبت، لجنة الانتخابات المركزية بأنه سيصدر مرسوم الانتخابات في موعد أقصاه 20 من الشهر الجاري.

وقال مسؤول فلسطيني لـ"الخليج 365" إن المرسوم سيتضمن مواعيد محددة للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني التي ستجري بالتتالي وضمن فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر.



وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الانتخابات التشريعية ستجري على الأرجح نهاية شهر مايو/أيار أو يونيو/حزيران المقبل.

وكان الرئيس الفلسطيني التقى في مقر الرئاسة برام الله لجنة الانتخابات المركزية برئاسة الدكتور حنا ناصر.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان نشرته الوكالة الرسمية، إن:" اللقاء بحث مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وفق القانون، وذلك تأكيدا لما تم الاتفاق عليه مع الكل الوطني".

وأضافت: "قدم حنا ناصر مقترحا لتواريخ محددة، وسيعقد خلال أسبوع من الآن، اجتماعا آخر مع لجنة الانتخابات المركزية، وذلك ليقوم عباس بإصدار المراسيم في موعد أقصاه 20 يناير/كانون الثاني الجاري، يتبعها حوار بين الفصائل حول العملية الانتخابية".

وتابعت: "أبدت لجنة الانتخابات المركزية استعدادها للقيام بهذه المهمة الوطنية على أكمل وجه.وبهذه المناسبة، كما جدد الرئيس الفلطسني تأكيده على مواقفه بتعزيز الوحدة الوطنية من خلال عملية انتخابات حرة ونزيهة".

وسبق للجنة الانتخابات المركزية أن أشارت إلى انها بحاجة إلى فترة 4 أشهر من تاريخ صدور المرسوم الرئاسي للتحضير وإجراء الانتخابات التشريعية.

وكانت أخر انتخابات تشريعية جرت في فلسطين عام 2006 فيما جرت آخر انتخابات رئاسية عام 2005.

وأخفقت العديد من المحاولات لإجراء الانتخابات بسبب استمرار الانقسام الفلسطيني الذي بدأ منتصف عام 2007 جراء سيطرة "حماس" العسكرية على قطاع غزة.

ورجحت مصادر فلسطينية مطلعة أن تتدخل الإدارة الأمريكية الجديدة لصالح الضغط على إسرائيل لعدم عرقلة إجراء الانتخابات بالقدس الشرقية.

وكانت جهود مصرية حثيثة نجحت في تقريب المواقف بين "فتح" و"حماس" باتجاه إجراء الانتخابات بالتتالي.