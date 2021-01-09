شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كندا.. 649 ألف إصابة بكورونا.. والوفيات 16735 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

استقر العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في كندا عند 648 ألفا و930 حالة حتى مساء السبت.



وبلغ عدد الوفيات الإجمالي في البلاد 16 ألفا و735 وفاة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتعافى 551 ألفا و983 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 49 أسبوعا.