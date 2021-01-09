شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في لبنان إلى 215553 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في لبنان حتى اليوم السبت إلى 215553 إصابة بعد تسجيل 5414 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1590 بعد تسجيل 20 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 5414 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 5400 من بين المقيمين و14 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 215553 منذ 21 شباط/فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 1590 منذ 21 شباط/فبراير الماضي.

وبدأ في السابع من كانون ثان/يناير الحالي تنقيذ قرار الإغلاق الكامل للبلاد في إطار التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. ويستمر الإغلاق العام لغاية صباح يوم الاثنين الموافق .2021/2/1