السعودية: منفذ سلوى الحدودي مع قطر جاهز لاستقبال المسافرين

أعلنت الجمارك السعودية اليوم السبت أنها جاهزة لاستقبال ضيوف المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي الذي يربط المملكة مع قطر.

ونشرت الجمارك عبر حسابها على تويتر اليوم السبت، فيديو لمنفذ سلوى البري مع قطر بعد انتهاء الاستعدادات الفنية اللازمة لفتحه واستقبال المسافرين.

وكانت قناة "الإخبارية" السعودية قالت أول أمس الخميس إن تشغيل المنفذ بشكل كامل مرتبط بإنهاء جميع الإجراءات، مضيفة أن نسبة التشغيل الفعلية لمنفذ سلوى بلغت 90%.



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