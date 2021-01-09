قالت وسائل إعلام اندونيسية إنه تم العثور على حطام يُعتقد أنه من طائرة تابعة لشركة سريويجايا إير انقطع الاتصال بها بعد إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم السبت في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية.

وذكرت خدمة فلايت رادار 24 لتعقب الطائرات على تويتر أن طائرة الرحلة إس.جي 182 نزلت مسافة أكثر من عشرة آلاف قدم عن الارتفاع الذي كانت تحلق فيه خلال أقل من دقيقة واحدة وذلك بعد حوالي أربع دقائق من الإقلاع.

وتشير تفاصيل التسجيل الواردة في بيانات التعقب أن الطائرة التي تقل أكثر من 50 شخصاً هي من طراز بوينج 737-500 ودخلت الخدمة قبل 27 عاماً.

وذكرت شركة الطيران الإندونيسية سريويجايا إير في بيان أنها ما زالت تجمع معلومات أكثر تفصيلاً عن الرحلة الجوية قبل أن يتسنى لها إصدار أي بيان.



كانت هذه تفاصيل خبر العثور على حطام يُعتقد أنه لطائرة إندونيسية انقطع الاتصال بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.