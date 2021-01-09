الغذاء والدواء الأميركية: سلالات كورونا الجديدة قد تخدع اختبارات العدوى و بريطانيا ترخص استخدام لقاح «مودرنا» ولندن تعلن الطوارئ

■ 5 وفيات و2998 إصابة جديدة بالإمارات

■ المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية

■ مقترح بفرض حجر صحي شامل فـي مناطق بتونس

■ البرازيل تعلن بدء إنتاج لقاح (سبوتنيك5)

■ اليونان تمدد قيود السفر

■ النمسا تعتزم إجراء مسحات للتلاميذ أسبوعيا

■ الصين تشدد إغلاق مقاطعة خبي

واشنطن ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

أطلقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، تحذيرا من أن سلالات فيروس كورونا الجديد، يمكن أن تكون خادعة لاختبارات الإصابة والعدوى بـ”كوفيد 19”. وأوضحت الإدارة بحسب ما نشرته شبكة “سي إن إن” الأميركية أن مقدمي الرعاية الصحية والمختبرات لاحظوا أن المتغيرات الجينية لفيروس كورونا المستجد المعروفة باسم السلالات الجديدة سواء تلك الظاهرة في بريطانيا أو جنوب أفريقيا تظهر نتائج اختبارات خاطئة للإصابة بـ”كوفيد 19”. وأظهرت نتائج الاختبارات أن سلالات كورونا الجديدة تظهر نتائج اختبار “كوفيد 19” سلبية بصورة خاطئة وخادعة، ما يمكن أن يسبب في انتشار أوسع للعدوى. ولفتت إلى أن النتائج السلبية الخاطئة تحدث مع اختبار الجزيئات التي حدثت فيها الطفرة، وهو ما قد يشكل خطرا كبيرا على محاصرة انتشار العدوى في مختلف المناطق. وأوصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بضرورة تكرار الاختبار لمن يشك في إصابتهم بعدوى “كورونا” أكثر من مرة للتأكد بصورة صحيحة من إصابته من عدمها. ونقلت الشبكة الأمريكية عن مفوض إدارة الغذاء والدواء، ستيفن هان، قوله “ستواصل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مراقبة المتغيرات الفيروسية الوراثية لفيروس كورونا المستجد، لضمان استمرار الاختبارات المصرح بها في تقديم نتائج دقيقة لمرضى كوفيد 19”.

من جهتها، أعلنت العاصمة البريطانية لندن حالة الطوارئ بعد أن أعلنت أنها تواجه “حادثاً كبيراً” لأن مستشفياتها تتعرض لخطر العجز عن مواجهة سلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا، تنتشر في أنحاء المملكة المتحدة. وأعلن رئيس بلدية لندن صديق خان الطورائ، إن أسرة المستشفيات في العاصمة ستمتلئ بالمرضى في الأسابيع القليلة المقبلة لأن انتشار الفيروس أصبح “خارج السيطرة”. ومضى يقول: “نعلن أن المدينة تواجه حادثاً كبيراً لأن التهديد الذي يمثله الفيروس لمدينتنا صار يمثل أزمة”. الى ذلك، صرّحت بريطانيا باستخدام لقاح “مودرنا”، ليكون ثالث لقاح يصرح باستخدامه في بريطانيا، وذلك بعد إصابة أكثر من مليون شخص بالوباء خلال الأسبوع الماضي، وإعلان حالة الطوارئ في العاصمة لندن. وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، أن لقاح مودرنا “يستوفي معايير السلامة والفعالية والجودة المشددة” لجهات التنظيم، وطلبت بريطانيا 10 ملايين جرعة من اللقاح، بالرغم من أنه من غير المتوقع وصولها إلى المملكة المتحدة قبل الربيع، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

يأتي ذلك فيما، بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم 89 مليونا و469 ألفا و656 حالة بحسب بيانات موقع وورلد ميترز.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 5 حالات وفاة و2998 إصابة جديدة بالفيروس، بدورها مددت الحكومة المغربية حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، إلى غاية 10 فبراير المقبل. وقد سجلت وزارة الصحة المغربية 1543 إصابة جديدة بالفيروس. في تونس طالب الرئيس قيس سعيد بالإسراع بتوريد اللقاحات واقتراح حجر صحي شامل في بعض الجهات في ظل تفاقم الوضع الوبائي في تونس، في مصر قالت وزارة الصحة إنها سجلت 1001 إصابة جديدة بفيروس كورونا و56 وفاة. بينما حذرت منظمة “ أنقذوا الأطفال” من تضاعف عدد حالات الإصابة بالفيروس أربع مرات خلال شهرين في سوريا مع نقص مزمن في المياه وأجهزة الأكسجين، ومن جهتها أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 855 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 وفاة.

دوليا، أعلنت شركة الأدوية “أونياو كويميكا “البرازيلية، عن البدء الوشيك في إنتاج اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا “سبوتنيك5”. ووفقا لوكالة “رويترز” نقلا عن الخدمة الصحفية للشركة، ستطلب الشركة من موسكو توفير المادة الخام للقاح. في سياق آخر، قالت هيئة الطيران المدني اليونانية، إنه تقرر تمديد القيود المفروضة على الرحلات الدولية لمدة أسبوعين للمساعدة في كبح انتشار جائحة كورونا. من جهته أعلن وزير التعليم النمساوي هاينز فاسمان أن بلاده تعتزم عرض اختبارات سهلة الاستخدام للكشف عن فيروس كورونا مرة في الأسبوع لكل التلاميذ عندما يعاد فتح المدارس عقب مرحلة التعليم عن بعد الحالية.

آسيويا، شددت الصين إجراءات الإغلاق في مقاطعة خبي، بعد أسبوع من تفش جديد لفيروس كورونا المستجد في المقاطعة الشمالية، وذكر تلفزيون الصين المركزي الحكومي أنه اعتبارا السبت تم تعليق جميع خطوط مترو شيجياتشوانج إلى أجل غير مسمى لوقف انتشار الفيروس بشكل أكبر.