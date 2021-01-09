الصحة العالمية متخوفة من تجاهل الدول الفقيرة عند توزيع التطعيمات

جنيف ـ د ب أ: أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تخشى من إهمال البلدان الفقيرة خلال توزيع التطعيمات ضد فيروس كورونا التي بدأت مؤخرا. وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف إنه لا توجد دولة فقيرة واحدة من بين 42 دولة تعطي الآن تطعيمات فعالة وآمنة. وأضاف جيبريسوس أنه يناشد الدول الغنية التي أمنت لنفسها العديد من جرعات التطعيم أن توزع الجرعات على 92 دولة تضمها المبادرة، وذكر أن عمليات إعادة طلب التطعيمات ستؤدي إلى رفع الأسعار. وأضاف جيبريسوس: “أرجو الدول والشركات المصنعة بشدة لأن توقف هذه الصفقات الثنائية من خلال مبادرة كوفاكس.”

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