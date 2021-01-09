العاهل السعودي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

القاهرة ـ رويترز: ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (واس) أن العاهل السعودي الملك سلمان تلقى في وقت متأخر الجمعة في منطقة نيوم الاقتصادية الجرعة الأولى من لقاح الوقاية من فيروس كورونا. ونشرت الوكالة صورا وتسجيلا مصورا قصيرا ظهر فيه فريق طبي يحقن الملك سلمان باللقاح.

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