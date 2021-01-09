القاتل.. جريمة الحوثي في مطار عدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

كل شيء كان طبيعيا، فجأة تغير المشهد رأسا على عقب، اهتزت الأرض، ثم ارتجت مرة ثانية وثالثة، الجميع في ذهول، يركض الناس على غير هدى، فلا أحد يعرف ماذا يجري؟

اليمن: إدراج الحوثي على قوائم الإرهاب ينقذ المدنيين



خلال ثوان تناثرت أجساد عشرات القتلى والجرحى في المكان، سرعان ما انقشع الضباب، واتضحت الرؤية؛ هجوم إرهابي بثلاث صواريخ باليستية استهدفت رئيس وأعضاء الحكومة، صاروخ فجر صالة الاستقبال بمن فيها من مسافرين ومستقبلين، وصاروخان سقطا على مدرجات المطار وساحاته.

الحوثي يبيد "الحيمة" بتعز.. قتلى ورهائن وتفجير منازل



22 قتيلا وأكثر من 50 جريحا هم ضحايا مليشيا الحوثي الإرهابية، فمتى ينتقم اليمنيون لقتلاهم وجرحاهم، ويخلصون اليمن من المجرمين، ليعود يمنا سعيدا، كما كان على مر العصور؟