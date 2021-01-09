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بريطانيا تتجاوز عتبة 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس المستجد في بريطانيا، اليوم السبت، حاجز 3 ملايين حالة لتصبح المملكة المتحدة خامس دولة في العالم تتخطى هذه العتبة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 59937، ليصل إلى مستوى 3017409 حالات.

وتشهد بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لمؤشر الإصابات اليومية، الذي بلغ يوم 5 يناير 60916 حالة، وفي 6 يناير 62322، وفي 7 يناير 52618، وفي 8 يناير 68053، ما يمثل حصيلة قياسية.

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 1035 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 80868 متوفيا.

وتشير هذه البيانات إلى تراجع عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد حيث بلغ هذا المؤشر يوم 5 يناير 830 حالة، وفي 6 يناير 1041، وفي7 يناير 1162، واصلا إلى مستوى غير مسبوق يوم 8 يناير بـ1325 حالة.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وأطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

وفي الوقت ذاته رصدت البلاد انتشارا متسارعا للمرض في بعض مناطقها، وفي 14 ديسمبر أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70%.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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