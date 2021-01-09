الوفد السوداني بمباحثات سد النهضة يعلن رفضه تجزئة الاتفاق بشأن السد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الوفد السوداني بمباحثات سد النهضة رفضه تجزئة الاتفاق بشأن السد على مراحل للملء الأول، والتشغيل الدائم كاتفاقين منفصلين.



وشدد الوفد السوداني على ضرورة أن يلعب الاتحاد الأفريقي دورا أكثر فعالية بمفاوضات سد النهضة من الجولات السابقة.

وعقد الفريق السوداني برئاسة ياسر عباس وزير الري والموارد المائية، في وقت سابق السبت، اجتماعا ثنائيا مع فريق خبراء الاتحاد الأفريقي، بحسب وكالة السودان للأنباء.

وجاء الاجتماع استجابة لدعوة السودان لمنح خبراء الاتحاد الأفريقي دورا أكبر في تسهيل التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا للمساهمة في إعداد مسودة ثانية لمذكرة الاتفاق المقترحة التي تسلمتها الدول الثلاث في الاجتماع السداسي الذي عقد في 3 يناير/ كانون الأول الجاري تأخذ في الحسبان ملاحظات كل الأطراف.

وبحث الاجتماع ضرورة وضع إطار مرجعي واضح لدور خبراء الاتحاد الأفريقي، وشدد علي ضرورة أن يلعب الاتحاد دورا قياديا مبادرا في المفاوضات اكثر فعالية من دوره خلال جولات التفاوض السابقة.

والخميس الماضي، أعرب السودان عن قلقه إزاء إعلان إثيوبيا تنفيذ ملء سد النهضة للعام الثاني دون اتفاق.

وذلك خلال رسالة بعث بها وزير الري السوداني ياسر عباس إلى وزيرة التعاون بجنوب أفريقيا التي ترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي،وفقا للعين.

وأعرب عباس في رسالته "عن قلقه البالغ من إعلان وزير الري والكهرباء الإثيوبي حول نية بلاده المضي قدما في تنفيذ الملء للعام الثاني البالغ 13.5 مليار متر مكعب من المياه في شهر يوليو القادم، دون إخطار مسبق ودون توقيع اتفاق أو تبادل للمعلومات مع خزان الروصيرص".

واعتبر أن ذلك يمثل تهديدا مباشرا لسد الروصيرص ولحياة القاطنين على ضفاف النيل.

وأكد عباس في رسالته التزام بلاده بمواصلة التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي في أي وقت، حال تعديل المنهجية بإعطاء دور أكبر للخبراء.