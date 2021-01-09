شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: 3 ملايين إصابة و80 ألف وفاة بـ«كورونا» منذ بدء الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

أحصت المملكة المتحدة، السبت، نحو ستين ألف إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات المؤكدة منذ بدء تفشي الوباء الى أكثر من ثلاثة ملايين على خلفية انتشار فيروس متحول أسرع انتقالاً.

كذلك، سجلت في البلد الأكثر تضرراً بالوباء في أوروبا، 1035 وفاة إضافية في الساعات الـ 24 الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 80 ألفاً و868 وفاة، بحسب وزارة الصحة.

وكان قصر بكنجهام أعلن السبت أن الملكة إليزابيث وزوجها فيليب دوق أدنبره حصلا على اللقاح الواقي من مرض «كوفيد-19». وقال بيان صادر عن القصر: «حصلت الملكة ودوق أدنبره اليوم على لقاح كوفيد-19». وتبلغ الملكة من العمر 94 عاماً في حين يبلغ عمر زوجها 99 عاماً.

وقال مصدر بالقصر الملكي إن طبيب الأسرة قام بعملية التطعيم في قصر وندسور. وأضاف أن الملكة أعلنت الخبر لدحض أي تكهنات بهذا الشأن.