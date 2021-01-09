شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة الإندونيسية المفقودة هبطت نحو 10 آلاف قدم في أقل من 4 دقائق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاكرتا - رويترز

قالت وسائل إعلام محلية إنه تم العثور على حطام يُعتقد أنه من طائرة تابعة لشركة «سريويجايا إير» انقطع الاتصال بها بعد إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، السبت، في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية.

وتشير تفاصيل التسجيل الواردة في بيانات التعقب أن الطائرة التي تقل أكثر من 50 شخصاً، هي من طراز «بوينج 737-500» ودخلت الخدمة قبل 27 عاماً.

وأكد المتحدث باسم وزارة النقل اديتا ايراواتي «فقدان الاتصال» بالطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية «سريويجايا» بينما كانت تقوم برحلة داخلية «من جاكرتا إلى بونتياناك وتحمل رقم النداء +س ج واي 182+».

وأوضح أنّ آخر اتصال لها سجّل عند الساعة 14,40 (7,40 ت غ). وأعلنت الوزارة في وقت لاحق أن الطائرة كانت تقل خمسين راكباً بينهم عشرة أطفال وطاقماً من 12 فرداً، لافتة إلى إرسال سفينتين إلى الموقع الذي يرجح سقوط الطائرة فيه.

وفي مطار بونتياناك، قال يامان زاي «أربعة من أسرتي، زوجتي وثلاثة أطفال، في الطائرة».

وتستغرق الرحلة من مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا إلى بونتياناك نحو 90 دقيقة، ولكن رادارات المراقبة فقدت أثر الطائرة فوق بحر جاوة بعيد إقلاعها.

- أقل من أربع دقائق

ووفقا لبيانات موقع «فلايت رادار 24»، فقد حلقت الطائرة إلى ارتفاع يناهز 11 ألف قدم (3,350 كلم) قبل أن تهبط إلى 250 قدماً قبيل فقدان برج المراقبة الاتصال بها.

وأوضح الموقع في تغريدة على «تويتر» إنّ الطائرة هبطت «أكثر من 10 آلاف قدم في أقل من أربع دقائق».

وقال صيادون في تصريحات لقناة محلية إنّهم عثروا على حطام في منطقة «الجزر الألف» قبالة العاصمة، فيما لم ترد أي معلومة رسمية عن مصدره.

وأوضحت الشركة التي تسيّر رحلات منخفضة التكلفة إنها تجري تحقيقاً، على غرار الوكالة الإندونيسية للبحث والانقاذ واللجنة الوطنية لسلامة النقل.

في تشرين الأول/أكتوبر 2019 قتل 189 شخصاً عندما تحطمت طائرة من طراز «بوينج 737 ماكس» تابعة إلى خطوط «لايون» الجوية، في بحر جاوة بعد 12 دقيقة من إقلاعها من جاكرتا في رحلة تستغرق ساعة.

وحادثة التحطم تلك ومن بعدها كارثة تحطم طائرة في إثيوبيا، تسببا بفرض غرامات على «بوينج» بمقدار 2,5 مليار دولار، على خلفية اتهامات بأنها خدعت الهيئات المنظمة التي كانت تشرف على الطراز «ماكس-737». وتم وقف طلعات هذه الطائرة بعد الكارثتين الداميتين.

وشهد قطاع الطيران في اندونيسيا عدداً من الحوادث في الأعوام الأخيرة، وتم في السابق حظر شركات محلية عدة في أوروبا والولايات المتحدة.

وفي عام 2014، تحطمت طائرة تابعة لشركة «ايراسيا» أثناء رحلة بين مدينة سورابايا الاندونيسية وسنغافورة وكان يستقلها 162 راكباً. وخلص المحققون إلى حدوث أخطاء بشرية إضافة إلى رصد مشاكل عملية.