شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذية الصالات» تعتمد خطة إعداد منتخبي الشباب والأولمبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أسفرت مباريات الجولة التاسعة من دوري شباب كرة الصالات التي جرت على ملعب صالة نادي خورفكان في المنطقة الشرقية عن فوز مليحة على الحمرية 6-3، واتحاد كلباء على النصر 6-5،والبطائح على الظفرة 8-2، وخورفكان على المدام 5-1.

وعلى خط آخر، أفاد خميس الشامسي مشرف المنتخبات الوطنية أنه تم خلال اجتماع لجنة المنتخبات اعتماد لاعبي منتخبي الشباب والأولمبي للتجمع الثاني الذي سوف يعقد في نادي المدام خلال الفترة من 14 ولغاية 16 يناير/ كانون الثاني الجاري وتوجه بالشكر إلى مجلس إدارة نادي المدام برئاسة سلطان محمد معضد بن هويدن رئيس مجلس الإدارة وإخوانه الأعضاء على موافقتهم على استضافة منتخبي الشباب والأولمبي التي تتزامن معها ورشة تطويرية ثانية لمدربي دوري الشباب عبر منصة زوم والتي يحاضر فيها الخبير عيسى السعدون من الكويت وعبدالله عبدالباسط مدرب نادي شباب الأهلي.

وحضر اجتماع لجنة المنتخبات شهاب العوضي أمين سر عام اللجنة التنفيذية والمدير الفني للمنتخبات الوطنية المدرب عبدالرؤوف عمر المرزوقي، والمساعدان عدنان محمد الهولي وعلي النقبي ومحمد حسان، ومدرب الحراس تياغو سيلفا، ومقرر اللجنة لطفي السيد.