صاروخ جوانكا يقود «الشباب» لوصافة الدوري السعودي



الرياض: عيسى الحكمي

صعد الشباب إلى وصافة الدوري السعودي بعد فوزه على ضيفه الاتفاق، بهدف دون مقابل، ضمن الجولة الثانية عشرة.

وسجل الأرجنتيني جوانكا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22 عن طريق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء على يسار حارس الاتفاق محمد الحايطي، مانحاً فريق العاصمة النقاط الثلاث ليصبح رصيده 22 نقطة، متقدماً بفارق الأهداف عن الأهلي الذي يمتلك نفس الرصيد.

وتجمد رصيد الاتفاق عند 17 نقطة، متراجعاً للمركز التاسع بعدما تلقى خسارته الثانية توالياً، إثر خسارته في الجولة الماضية أمام الوحدة 1-2.

وجاءت المباراة على مسارين، وتفوق الشباب في الشوط الأول وخرج بهدف الانتصار، وتفوق الاتفاق في الثاني بيد أن هجومه المكون من وليد ازارو، وسوزا، ونعيم السليتي، لم يستغلوا العديد من الفرص السهلة التي أهدرت والبعض منها تصدى لها الحارس زيد البواردي.

وقال مدرب الشباب الإسباني هيرنانديز الذي قاد الفريق في المباراة الأولى بعد تعيينه خلفاً للبرتغالي المقال كاتشينا: «أعتقد أن التغيير الوحيد هو ما فعله اللاعبون، لقد نفذوا عهدنا بعد الخروج من البطولة العربية بأداء المستوى، وفي الميدان ترجموا الوعد وحققوا الأهم».

وأكد أن الهدف القادم هو مواصلة الفوز وراء الفوز والعمل الجاد والتدريب الجدي، وقال: «لكن لن نعد بشيء، الدوري لا يزال طويلاً والشباب يستطيع أن يكون في مكانه الطبيعي».

أما مدرب الاتفاق خالد العطوي فأكد أن فريقه قدم مباراة كبيرة، وقد تأثر في بدايتها بنقصان التركيز، لكن في الشوط الثاني كان الوضع أفضل بكثير.

وقدم العطوي اعتذاره لجماهير الاتفاق، وقال: «سنعمل على ما يحتاجه الفريق في الفترة القادمة وتحقيق ما ينسجم مع مبادئ كرة القدم، أمام الشباب صنعنا الفرص، لكن لم نسجل. أحياناً يكون الحظ له دور في ذلك، أنا حزين للخسارة لكن المستوى كان جيداً».