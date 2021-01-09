شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو السنباطى: التعددية الحزبية فى برلمان 2021 تثرى الحياة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو السنباطى، عضو مجلس النواب، إن برلمان 2021 يتميز بالتعددية الحزبية، ويضم العديد من القامات والكوادر السياسية والحزبية التي سيكون لها دور كبير في إثراء الحياة السياسية والحزبية تحت القبة خلال الفترة المقبلة، حيث يضم أكبر تمثيل حزبى، فهناك 13 حزبا ممثلين تحت القبة، وتنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من المستقلين، وهذه أكبر نسبة للأحزاب مشاركة في البرلمان منذ بدء الحياة النيابية وحتى الآن.

وأشار السنباطى، إلى أن التعددية الحزبية وتركيبة مجلس النواب الجديد ستنعكس على المناقشات تحت القبة، ووجود أكثر من رأى ومقترحات عديدة ورؤى مختلفة، الهدف منها إعلاء المصلحة العامة، ووجود عناصر شابة بجانب الخبرة يثرى المناقشات، وكالعادة المرأة تحظى بتمثيل كبير مما سيجعل هناك حضور مميز للقضايا الخاصة بها أيضا تحت القبة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن قانون المحليات، من أبرز التشريعات التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، إلى جانب التشريعات التي ستتقدم بها الحكومة في الملفات والقطاعات المختلفة، هذا إلى جانب الشق الخدمى والملفات الخاصة بالدوائر، معلنا عن تقسيم دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر لعدد من المناطق، الفيصل فيها للمناطق المتفقة في السمات والخصائص والمطالب، وتم تخصيص مكتب به مجموعة من الشباب لمتابعة مطالب المواطنين والتواصل معهم، ومن ثم الخروج بتوصيات لنقلها للسلطة التنفيذية.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة أن يكون المواطن شريك في وضع الحلول، وذلك تفعيلا للمشاركة والمسئولية المجتمعية، ففي الوقت الذي يطرح المواطن الأزمة والمشكلة سيطرح الحلول ويقترح أفكار وسيتم الأخذ بها بعد تجميعها في صورة توصيات.