شكرا لقرائتكم خبر عن إحصاء بيانى يكشف ارتفاع التمثيل البرلمانى الحزبى فى برلمان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية عن اختلاف التركيبة الحزبية لبرلمان 2021، عن ما كان عليه الحال فى برلمان 2015، حيث أشارت إلى أن نتائج الانتخابات أظهرت تغيرًا فى الخريطة السياسية والحزبية المصرية، وبما يؤسس لمرحلة جديدة من التنوع فى تركيبة البرلمان، على أمل أن يكون هذا التنوع فرصة لإثراء النقاش العام ولانطلاق مرحلة استثمار الاستقرار السياسى فى تحسين الأحوال المعيشية والاجتماعية للمواطنين والتعبير عن أولوياتهم.

ووفقا الإحصاء بيانى مرفق بالدراسة فإن حزب مستقبل وطن حصد هذه المرة 171 مقعدا فرديا بينما كان قد حصل على 45 مقعدا فرديا فى برلمان 2015 كما حصل على 145مقعدا فى القائمة فى حين كان عدد مقاعده فى القائمة بالبرلمان السابق 10 مقاعد.

وأشارت الدراسة إلى أن مقاعد حزب الشعب الجمهورى قفزت من 13 مقعدا بالبرلمان السابق إلى 50 مقعدا فى برلمان 2021 بينما انخفض إجمالى مقاعد حزب الوفد من 35 مقعدا فى 2015 إلى 25 مقعدا فى البرلمان الحالى، وخرج حزب مستقبل وطن خالى الوفاض فى البرلمان الحالى بينما كان قد حصد 65 مقعدا فى برلمان 2015.

وحصل حزب حماة وطن على 23 مقعدا فى البرلمان الحالى بينما كان قد حصل على 18 مقاعدا فى البرلمان السابق بينما حصد مصر الحديثة 11 مقعدا فى حين أن مقاعده لم تزد عن الـ 4 مقاعد فى البرلمان السابق.



