شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. غدًا حفل استقبال بمجلس النواب لقائمة الـ28 المعينة من الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى، غدا الأحد، حفل استقبال للأعضاء المعينون بقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى والبالغ عددهم 28 نائبا.

وبإعلان قائمة التعيينات يكتمل تشكيل المجلس النيابى، ليعقد جلسته الافتتاحية فى ضوء قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى (5 سنوات)، يوم الثلاثاء القادم الموافق 12 يناير 2021.

وتأتى تعيينات الرئيس عبد الفتاح السيسى لقائمة 28 عضوا بمجلس النواب 2021 والتى أجاز له قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، تعيينها بمجلس النواب لتضفى مزيد من الكفاءات والخبرات النوعية بما يثرى الحياة النيابية.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس الجمهورية بأسماء المعينين بمجلس النواب، والذى أكد بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون مجلس النواب الصادر رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته، وعلى القرار رقم 1 لسنة 2016، بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قرار يعين عضوا بمجلس النواب كل من:

السيدة / إيمان محمـد طلعـت أحمـد أحمـد العجـوز.

السيدة / عبلــــة أحمــــد علــــى الألفــــى.

السيدة / فرحــة عبــد العزيــز مــأمون الــشناوى.

السيدة / هدى عبد الستار كمـال الـدين عبـد العزيـز.

السيدة / داليــا الــسيد محمــد الــسيد الــسعدنى.

السيدة / منـــال هـــلال أيـــوب جـــرجس.

السيدة / جيهـــان محمـــد إبـــراهيم زكـــى.

السيد / محمــــد عمــــر عمــــر الزيــــر.

السيدة / نيفـــين حمـــدى بـــدوى الطـــاهرى.

-السيدة / آيــة محمــود عبــد االله محمــد مــدنى.

-السيد / محمــد محمــد زكــى محمــد الــوحش.

-السيدة / دريـــة عبـــد الحـــق شـــرف الـــدين.

السيدة / دينــا عبــد الكــريم صــادق مكــسيموس

السيدة / نــــدى ألفــــى ثابــــت بــــسالى.

-السيد / جمـــال حلمـــى محمـــد الـــسعيد.

-السيد / حــــازم محمــــد يحــــى إمــــام.

-السيد / حـــسام الـــسيد المتـــولى غـــالى.

-السيد / عــادل عبــد الفــضيل أحمــد ســعد عيــاد.

-السيد / كــــريم بــــدر حلمــــى رزق االله.

السيد / فخــرى الــدين علــى محمــد الفقــى.

-السيدة / ســحر عبــد المــنعم محمــد أحمــد عطيــة.

-السيد / علــى جمعــة محمــد عبــد الوهــاب.

-السيد / محمـــد ســـعد عـــوض االله أحمـــد.

-السيد / منـــــصف نجيـــــب ســـــليمان.

-السيد / عمــــاد خليــــل كامــــل خليــــل.

-السيدة / دينــــا أحمــــد إســــماعيل علــــى.

-السيد / ســـالم ســـليمان ســـالم مراحيـــل.

السيد /إبـــراهيم محمـــد إبـــراهيم الهنيـــدى.