كوبا تتعاون مع إيران في اختبار لقاح مُضاد لكورونا

ياسر رشاد - القاهرة -

وقعت كوبا اتفاقا مع إيران لنقل التكنولوجيا المتعلقة بأكثر لقاحاتها المحتملة المضادة لفيروس كورونا تقدما وإجراء المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية للقاح على البشر في ايران.

ويخضع الحليفان لعقوبات أمريكية صارمة تستثني الأدوية، لكنها غالبا ما تمنع شركات الأدوية الأجنبية من التجارة معهما. ويسعى البلدان بالتالي إلى الاعتماد على الذات‭‭ ‬‬في ظل معاناة مشتركة من نقص السيولة.

كانت إيران قد بدأت تجارب إكلينيكية

على البشر لأول لقاح محلي مضاد لكوفيد-19 في أواخر الشهر الماضي، في حين أن لدى كوبا حاليا أربعة لقاحات محتملة في طور التجارب لكن لم تبدأ تجربة أي منها بعد على البشر.

وقال معهد فينلاي للقاحات في كوبا في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة إنه وقع اتفاقا مع

معهد باستور الإيراني للتعاون في اختبار سوبيرانا 2.

وأضاف على حسابه على تويتر "هذا التآزر سيمكن البلدين من التقدم بسرعة أكبر فيما يتعلق بالتطعيم ضد فيروس سارس-كوف-2".

تقول كوبا إن عدة دول عبرت عن اهتمامها بلقاحات فيروس كورونا، لكن هذا هو أول اتفاق من نوعه تتوصل إليه.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.