كندا تُسجل 648 ألفًا و930 إصابة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - استقر العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في كندا، عند 648 ألفا و930 حالة حتى مساء اليوم السبت.

وبلغ عدد الوفيات الإجمالي في البلاد 16 ألفا و735 وفاة، حسب بيانات

جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتعافى 551 ألفا و983 شخصا من مرض كوفيد 19، منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد

قبل نحو 49 أسبوعا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.