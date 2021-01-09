الأردن يُسجل 796 إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، عن تسجيل 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 305 آلاف و959 حالة.

وذكرت الوزارة- في بيان اليوم- أنه تم

تسجيل 20 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4009 حالات.

وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم بلغ 1590 حالة، ليصل

إجمالي حالات الشفاء إلى 286 ألفًا و983 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.