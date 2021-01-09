فنزويلا تُسجل 345 إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية اليوم السبت، تسجيل 345 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينهم 20 حالة وافدة.

ونقلت صحيفة (إل يونيفرسال) الفنزويلية - على موقعها الإلكتروني - عن بيان أصدرته

وزارة الصحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد؛ ارتفع إلى 115 ألفا و667 حالة، تعافى منهم 109 آلاف و684 حالة.

وتبلغ الحالات النشطة 4 آلاف و927 حالة بينما بلغت حصيلة الوفيات 1056 حالة بعد تسجيل أربع حالات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.