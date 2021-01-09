ماليزيا تُسجل 2451 إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، السبت، تسجيل 2451 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 133 ألفًا و559 إصابة.

وقال مدير عام وزارة الصحة، الدكتور نور هشام عبد الله، في تصريحات أوردتها صحيفة ذا صن الماليزية،

إن الحالات الجديدة تضمنت 5 إصابات وافدة من الخارج و2446 حالة على المستوى المحلي.

وتم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة لتصل حصيلة الوفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا إلى 542

وفاة، بينما تماثل ألف و401 شخصًا للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 106 آلاف و832 متعافيًا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.