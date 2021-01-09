الكويت تستقبل دفعات جديدة من لقاح كورونا خلال أيام

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح إنه «مع بداية الأسبوع نستأنف بإذن الله استقبال الدفعات الجديدة للقاح كوفيد-19 والتي ستكون متتابعة خلال الأشهر القادمة حتى تعم الفائدة منه على جميع المواطنين

والمقيمين».وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في وقت سابق تأكيد إصابة 427 حالة جديدة، وحالتي وفاة جديدة بـفيروس كورونا المستجدّ، بعد إجراء 8015 مسحة، ليصبح إجمالي عدد الحالات 153,900حالة، فضلا عن شفاء 245 حالة من الإصابة بالفيروس في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 148728 حالة، وتأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.