مقتل 13 شخصا في شمال الكاميرون

قُتل 13 مدنيا بتفجير انتحاري، نفذته جماعة «بوكو حرام» في منطقة بأقصى الشمال في الكاميرون. وأوضحت مصادر أمنية وسكان محليون أن الهجوم وقع في بلدة «موزو جو» بمنطقة «مايو تساناجا» فجر اليوم، عندما كان معظم سكانها نائمين. وأكدت المصادر الأمنية مقتل 13 مدنيًا، بينما لقي الانتحاري مصرعه في الحال.



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