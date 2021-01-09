مقتل 8 من عناصر حركة الشباب الإرهابية

تمكن الجيش الصومالي من قتل 8 عناصر من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية، من بينهم قائدها مختار نورو، في عملية عسكرية شنها على مواقع الحركة بمحافظة باي. وأكد القائد في الجيش الصومالي، العميد أودوا يوسف راغي، في تصريحات، وفق وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، مقتل عدد من عناصر الميليشيا الإرهابية، مضيفا أن عملية القتل وقعت عندما حاولت الميليشيا زعزعة الأمن في منطقة الدينصور. وقد كثف الجيش الصومالي في الآونة الأخيرة من عملياته العسكرية الرامية إلى القضاء على فلول ميليشيات الشباب المتطرفة.



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