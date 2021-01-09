أكثر من مليون و914 وفاة بـ«كورونا» حول العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - تسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة 1.914.057 شخصاً في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، حسب مصادر رسميّة، اليوم السبت.

وأصيب أكثر من 88.824.680 شخصاً في العالم بالفيروس منذ بداية الوباء، تعافى منهم 55.044.900 مصاب على الأقل.

وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد، وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

ومنذ بداية الوباء، ازداد عدد الاختبارات بشكلٍ كبيرٍ، وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في الإصابات المشخصة.

وسجلت الجمعة 14.997 وفاة إضافية و816.686 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة، حسب أرقامها الأخيرة، هي الولايات المتحدة مع 3676 وفاة، تليها بريطانيا (1325) وألمانيا (1083).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من الوباء، إذ سجلت 368.932 وفاة من أصل 21.870.988 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً هي البرازيل، حيث سُجلت 201.460 وفاة و8.013.708 إصابات والهند مع 150.798 وفاة (10.431.639 إصابة)، والمكسيك مع 132.069 وفاة (1.507.931 إصابة)، والمملكة المتحدة مع 79.833 وفاة (2.957.472 إصابة).

وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 172 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها سلوفينيا (142)، والبوسنة (131)، وإيطاليا (129)، ومقدونيا الشمالية (124).

وأحصت أوروبا حتى الساعة 11.00 ت غ السبت 613.718 وفاة (28.555.903 إصابات) وأميركا اللاتينية والكاريبي 526 ألف وفاة (16.318.970 إصابة) والولايات المتحدة وكندا 385.581 وفاة (22.512.961 إصابة).

وسجلت في آسيا 224.648 وفاة (14.245.502 إصابة)، والشرق الأوسط 91709 وفيات (4.171.636 إصابة)، وأفريقيا 71.456 وفاة (2.988.421 إصابة) وأوقيانيا 945 وفاة (31294 إصابة).