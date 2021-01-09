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باكستان تسجل 2007 حالات إصابة جديدة بكورونا

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت باكستان اليوم السبت تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بسبب خلال الساعات الـ24 الأخيرة ، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى عشرة آلاف و598.
وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 2007 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 499 ألفا و517 حالة إصابة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم.
ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الجائحة.
وتعافى 455 ألفا و445 شخصا في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 2266 مريضا في حالة حرجة. 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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