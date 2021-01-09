صحف جزائرية: تبون سيعود إلى ألمانيا

جدة - عبدالحي حسين - كشفت وسائل إعلام جزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون سيعود قريبا إلى ألمانيا لمتابعة العلاج أو إجراء عملية جراحية طفيفة على مستوى الرجل إن استدعى الأمر ذلك.

ونقلت صحيفة البلد، عن مصدر لها قوله إن “الجبيرة التي وضعها الطاقم الطبي الألماني على مستوى رجل الرئيس عبد المجيد تبون كانت بسبب تبعات إصابته بفيروس كورونا”.

وأضاف “رئيس الجمهورية سيعود إلى ألمانيا لعلاج قدمه أو إجراء عملية جراحية بسيطة”. وكان من المفروض أن يزاول رئيس الجمهورية هذا العلاج مع نهاية فترة نقاهته غير أنه تم تأجيل ذلك لضرورة عودته لأرض الوطن لمعالجة بعض الملفات المستعجلة من بينها التوقيع على قانون المالية 2021 .

وختم المصدر “ليس هناك داع للقلق فكان للرئيس منذ عودته نشاطات مكثفة والدليل أن علاج قدمه تم تأجيله لأن الحالة ليست مستعجلة طبيا”.

وكان الرئيس الجزائري، قد عاد قبل 10 أيام فقط، إلى بلاده بعد رحلة علاج دامت عدة أسابيع في ألمانيا، فيما تضاربت الأنباء حول حقيقة وضعه الصحي.