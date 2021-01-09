سلطات أكادير تمدد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا أسبوعا إضافيا

جدة - عبدالحي حسين - قررت السلطات العمومية بمدينة أكادير تمديد الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد تفشي كورونا لمدة أسبوع، ابتداء من يوم غد الأحد.

ويأتي القرار الذي أعلن عنه اليوم السبت، لمواصلة فرض القيود التي فرضتها السلطات على سكان المدينة قبل أسبوعين، للحد من انتشار الجائحة في صفوف سكان عاصمة سوس، وذلك بعدما بدأت تسجل تزايدا ملحوظا في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس.

وسيتواصل العمل بنفس الإجراءات التي اتخذتها السلطات منذ أزيد من شهر، والتي يبقى من أرزها إغلاق سوق الأحد واسواق القرب على الساعة 3 زوالا، وإلزامية التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى عمالة أكادير اداوتنان، فضلا عن منع جميع أشكال التنقل الليلي ما بين الساعة 9 مساء والسادسة صباحا باستثناء التنقل المبرر بأسباب صحية أو مهنية.

كما فرضت السلطات العمومية إغلاق المقاهي والمطاعم بجميع أصنافها وإغلاق جميع المتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء، بالإضافة إلى إغلاق كل الحمامات ومحلات التجميل “spa” والأنشطة المشابهة، باستثناء محلات الحلاقة.

وسيتواصل إغلاق ملاعب القرب والمنتزهات، والقاعات الرياضية ومحلات الألعاب والأنشطة المشابهة، واحترام 50% من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي وتوقيف التنقل عبر حافلات النقل العمومي على الساعة 9 التاسعة مساء.