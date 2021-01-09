هل زوجة ماكرون أصيبت بكورونا أواخر ديسمبر الماضي؟

محمد الفلاح - السبت 9 يناير 2021

أعلنت محطتا أوروبا 1 وفرانس إنفو الإذاعيتان، اليوم، أن زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصيبت بكوفيد-19 في أواخر ديسمبر، لكنها استأنفت أنشطتها العادية بعد أن جاءت نتيجة فحص ثانٍ سلبية.



وقالت إذاعة أوروبا 1 إن الفحوص أثبتت إصابة بريجيت ماكرون يوم 24 ديسمبر.

وأضافت أن زوجة الرئيس لم تصَب بأعراض شديدة وأجري لها فحصان يومي 30 و31 من الشهر الماضي وكانت نتيجتهما سلبية.

وأثبتت الفحوص إصابة ماكرون نفسه بكوفيد-19 يوم 17 ديسمبر، وظل الرئيس في العزل الذاتي حتى خضع في 24 من الشهر الماضي لفحص أظهر أنه لم يعد يعاني أعراض المرض.