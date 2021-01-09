البرلمان يعقد جلسته الـ33 برئاسة الحلبوسي

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يفتتح أعمال الجلسـة رقم 33".

ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم، القراءة الأولى لقانون الموازنة المالية لعام 2021، ومناقشات عامة.

