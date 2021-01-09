انت الان تتابع خبر البرلمان يعقد جلسته الـ33 برئاسة الحلبوسي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - عقد مجلس النواب، السبت، جلسته الـ33 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يفتتح أعمال الجلسـة رقم 33".
ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم، القراءة الأولى لقانون الموازنة المالية لعام 2021، ومناقشات عامة.
ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم، القراءة الأولى لقانون الموازنة المالية لعام 2021، ومناقشات عامة.