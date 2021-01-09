صحيفة جزائرية: تبون يعود لألمانيا قريبا للعلاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون، سيعود قريبا إلى ألمانيا لمتابعة العلاج من آثار إصابته بكورونا.

كان تبّون (75 عاما)، قد أصيب بكوفيد -19 في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وسافر للعلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة لفترة امتدت نحو شهرين، قبل العودة إلى الجزائر نهاية العام الماضي.

وأفادت الصحيفة، اليوم السبت، أنه من المرتقب أن يجري تبون عملية جراحية طفيفة في قدمه.

ونقلت "الخبر" عن مصدر، لم تسمه، قوله إنه كان من المفترض أن يستكمل الرئيس الجزائري العلاج في ألمانيا نهاية العام الماضي، غير أن ملفات مستعجلة من بينها ختم موازنة الدولة والتعديلات الدستورية عجلت بعودته إلى الجزائر.

المصدر ذاته الذي نقلت عنه الصحيفة اعتبر أن العلاج الجديد الذي سيخضع له تبون لا يدعو إلى القلق، مضيفًا أن الرئيس يجري أنشطة مكثفة بشكل عادي.

وحسب تقارير إعلامية جزائرية ظهر الرئيس الجزائري واضعا ضمادة على قدمه اليمنى سيتم إزالتها بعد إجراء التدخل الجراحي، مرجحة أن الإصابة التي لحقت بقدمه ناجمة عن إصابته بفيروس كوفيد-19.