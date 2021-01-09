بينهم ابنة عم سوزان مبارك.. إحالة 4 مصريين للجنايات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحالت السلطات القضائية المصرية، اليوم السبت، 4 مسؤولين سابقين لمحكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع.

وتسلمت محكمة استئناف القاهرة ملف قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها: أسامة الشيخ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري الأسبق، وأسماء ثابت الموظفة بوزارة التخطيط المصرية، وابنة عم سوزان مبارك، زوجة الرئيس الراحل حسني مبارك، و2 آخرين، بحسب صحف مصرية محلية.

وأصدر الكسب غير المشروع قرارا قبل 4 سنوات، وتحديدا في 2016 بأنه لا وجه حق لإقامة دعوى ضدهم، لعدم كفاية الأدلة على اتهامهم باستغلال النفوذ لتضخم الثروة.

ولكن رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالكسب غير المشروع، أمر بفتح التحقيقات في القضية وانتهى إلى إرسال الأوراق إلى محكمة استئناف القاهرة لإعادتها لهيئة محكمة الجنايات المختصة.