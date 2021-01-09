لقاء مهم يجمع أذربيجان وأرمينيا بعد شهرين من توقف القتال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى رئيس جهاز الأمن القومي الأرميني أرمين أبازيان، ونظيره الأذربيجاني علي ناغييف، لمناقشة تبادل الأسرى والبحث عن المفقودين.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" عن بيان صادر عن المكتب الصحفي لجهاز الأمن القومي الأرميني، اليوم السبت، أن رئيس جهاز الأمن القومي الأرمني أرمين أبازيان، التقى بنظيره الأذربيجاني علي ناغييف في المنطقة الحدودية المحايدة بالقرب من قرية يراسخ، بمقاطعة أرارات الحدودية مع نخجوان الأذرية.

وحسب البيان فقد تم خلال الاجتماع مناقشة قضايا تبادل الأسرى والبحث عن المفقودين.

وتوصلت أرمينيا وأذربيجان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بينهما، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وذلك بعد معارك استمرت نحو شهر ونصف أدت إلى سيطرة باكو على أجزاء واسعة من إقليم قره باغ.

وعقب ذلك، توصلت روسيا وتركيا بعد محادثات بينهما على إنشاء مركز مراقبة لوقف إطلاق النار في "قره باغ" تشرف عليه قوات البلدين.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.