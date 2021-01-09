البحرية الإندونيسية تعلن تحديد موقع الطائرة المفقودة وجرى نشر سفن البحث في الموقع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

نجحت البحرية الإندونيسية في تحديد موقع طائرة شركة "سريويجايا إير" التي فُقدت بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا، ويرجح أنها تحطمت في البحر.



وقال عبد الرشيد المسؤول في البحرية الإندونيسية، السبت، "تم تحديد إحداثيات الموقع، وتسليمه لجميع سفن البحرية في المنطقة التي بدأت البحث".

وأرسلت سفينتان إلى الموقع الذي "يرجح" أن تكون طائرة ركاب إندونيسية تحطمت فيه في البحر بعد دقائق على إقلاعها وعلى متنها 62 راكبا بينهم عشرة أطفال.

وقال بامبانغ سوريو أجي المسؤول في أجهزة الإغاثة، "ننشر فرقنا وسفننا في الموقع الذي يرجح أن تكون الطائرة تحطمت فيه بعد فقدان الاتصال" مع المراقبين الجويين، فيما أعلنت وزارة النقل أن الطائرة كانت تقل خمسين راكبا بينهم عشرة أطفال وطاقما من 12 فردا.

ومن جانبه، قال رئيس شركة سريويجايا الإندونيسية للطيران، إن الطائرة المفقودة كانت في حالة جيدة ورحلتها تأجلت 30 دقيقة قبل الإقلاع بسبب أمطار غزيرة.

وفي وقت سابق، فقد الاتصال بطائرة ركاب إندونيسية متجهة إلى مدينة بونتياناك بعد إقلاعها من جاكرتا بدقائق.

وكشفت إحداثيات تتبع مسار الطائرات عبر موقع "فليت رادار" عن فقدان الطائرة التابعة لشركة سريويجايا الإندونيسية بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا.

وبحسب المعلومات الأولية المتوفرة على موقع تعقب الطائرات فإن الطائرة الإندونيسية التي فقد الاتصال معها من طراز بوينج 737.

وتتزايد المخاوف في إندونيسيا من أن يرتبط فقدان الطائرة بحادث لها بعد عامين من حادث سابق شهدته البلاد لطائرة بوينج أيضًا وقع في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وما زالت لعنة الطائرة "ماكس 737" تطارد بوينج الأمريكية لتصنيع الطائرات، إذ وافقت الشركة على دفع غرامات كارثتي إثيوبيا وإندونيسيا.

ووافقت الشركة، الخميس، على دفع أكثر من 2.5 مليار دولار لتسوية اتهامات جنائية بشأن طائرتها من طراز 737 ماكس المثقلة بالأزمات، بحسب وزارة العدل الأمريكية.

وكان يُشتبه أن بوينج أسرعت في إدخال سلسلة طائرات من طراز 737 ماكس الأكثر مبيعا إلى السوق وأهملت السلامة، بعد حادثين أسفرا عن مقتل ما مجموعه 346 شخصا.