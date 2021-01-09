اخبار العالم

الملكة إليزابيث وزوجها يحصلان على لقاح «كورونا»

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة إليزابيث وزوجها يحصلان على لقاح «» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن – رويترز

قال قصر بكنجهام اليوم السبت إن الملكة إليزابيث وزوجها فيليب دوق أدنبره حصلا على اللقاح الواقي من مرض «كوفيد-19».

وقال بيان صادر عن القصر: «حصلت الملكة ودوق أدنبره اليوم على لقاح كوفيد-19». وتبلغ الملكة من العمر 94 عاماً في حين يبلغ عمر زوجها 99 عاماً.

وقال مصدر بالقصر الملكي إن طبيب الأسرة قام بعملية التطعيم في قصر وندسور. وأضاف أن الملكة أعلنت الخبر لدحض أي تكهنات بهذا الشأن.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا