شكرا لقرائتكم خبر عن فتح منفذ بري بين السعودية وقطر للمرة الأولى منذ 2017 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - السعودية - رويترز

ذكر التلفزيون السعودي أن سيارات قطرية عبرت الحدود ودخلت المملكة عبر منفذ بري؛ السبت؛ للمرة الأولى منذ منتصف عام 2017.

ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن سائق إحدى السيارات التي عبرت منفذ "أبو سمرة-سلوى"؛ قوله إن "الأزمة انتهت وللحمد لله، وقد حظينا باستقبال جميل وحفاوة وفرحة من جانب إخواننا وأشقائنا؛ اللهم لك الحمد".

وكان جميع قادة دول الخليج العربي؛ بالإضافة إلى وزير خارجية مصر؛ قد اجتمعوا في مدينة "العلا" شمال غربي السعودية؛ يوم الثلاثاء؛ للمشاركة في أعمال الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي.

وتوجهت الوفود مباشرة إلى قاعة "مرايا" التي احتضنت أعمال القمة، والتي تناولت بشكل رئيسي ملفات التعاون الخليجي، والشراكات الاستراتيجية الإقليمية والدولية، فضلاً عن ملفات أخرى.