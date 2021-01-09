شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا «مثلث برمودا» الطائرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : محمد الدسوقي

يبدو أن أحد أكثر البلاد شهرة سياحية على مستوى العالم، أصبحت «مثلث برمودا» للطائرات، حيث تختفي مع على ردارات الاتصال فجأة وتتحطم الطائرات على جبالها أو في جزرها.

كان آخر الحوادث المنكوبة، طائرة محلية تابعة للخطوط الجوية «سريويجايا»، عندما فقدوا الاتصال بها، عقب إقلاعها بدقائق من مطار سوكارنو هاتا في جاكرتا متجهة إلى مدينة بونتياناك غرب البلاد، وعلى متنها 56 راكباً و 6 من أفراد الطاقم.

وتعود أبر الأحداث إلى 5 من سبتمبر / أيلول العام 2005، عندما تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية «ماندالا إيرلاينز» وكان على متنها 112 راكباً وطاقم من 5 أفراد لقوا حتفهم جميعا، بعد إقلاعها من مدينة «ميدان»، ويعد السبب مجهولاً حتى الآن وراء تحطم الطائرة.

تلاها حادث تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز «هركوليس - سي 130» في 20 من مايو / آيار 2009، تابعة للجيش الإندونيسي في قرية في جاوة الشرقية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 97 شخصاً.

بينما فقدت في 28 ديسمبر العام 2014، طائرة تابعة للخطوط الجوية «أير آسيا» من طراز «كيو 8501» كانت وجهتها سنغافورة، وتحوم حولها الكثير من الشكوك عن سبب سقوطها بحر جاوة، وكان عل متنها 162 شخصاً لم يجدوا لهم أثراً.

وفي 30 من يونيو العام 2015، تحطمت طائرة نقل عسكرية أيضاً تابعة إلى الجيش من طراز «هيركيوليز - سي 130» في منطقة ميدان السكنية، لتعلن آنذاك وزارة الدفاع الإندونيسية عن وفاة 122 شخصاً و19 شخصاً من سكان المدينة.

ليأتي آخر الحوادث قبل اختفاء طائرة اليوم، في 29 من أكتوبر العام 2018، تحطم طائرة بوينغ 7 من طراز 37 ماكس، تابعة للخطوط الجوية «ليون إير» في بحر جافا بعد وقت قصير من إقلاع من جاكرتا بسبب مشاكل فنية وقتل جميع الركاب والطاقم البالغ عددهم 189 شخصاً.