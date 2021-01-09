شكرا لقرائتكم خبر عن الهندية كولكارني تتصدر دولية سيدات الشارقة للشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدرت الهندية بهاكتي كولكارني بطولة كأس الشارقة الدولية الافتراضية للشطرنج للسيدات في نسختها الحادية عشر والتي ينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، تحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وبمشاركة أكثر من 500 لاعبة من 50 دولة من ضمنهن مجموعة من كبار المصنفات وصاحبات الألقاب الدولة.

وحصدت كولكارني 4,5 نقطة من 5 جولات فيما جاء الثلاثي المكون من الروسية بولينا شوفالوفا والأوكرانيا لوليا أوسماك والبولندية مونيكا سوكو في المركز الثاني بـ4 نقاط.

وتقام بطولة كأس الشارقة الدولية للشطرنج للسيدات للمرة الأولى بطريقة الأون لاين في ظل الظروف الحالية وضمن الإجراءت الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتبلغ جوائزها المالية أكثر من 10 آلاف دولار.

وتم افتتاح النسخة الحادية عشرة عبر منصة زوم الإلكترونية أول من أمس، بحضور الشيخ سعود المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وندى النقبي المدير العام لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ونجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة.

وعبرت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة عن سعادتها بما تحقق من انطلاقة ناجحة للبطولة وسط مشاركة قوية من كبار المصنفات وتألق جميع اللاعبات بالرغم من كونها افتراضية.

وأكدت الشامسي أن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة يعمل دائماً على نشر اللعبة بين مختلف الفئات والأعمار والعمل على الترويج لها من خلال إقامة البطولات المحلية والدولية، موضحة أن بطولة كأس الشارقة الدولية فرصة كبيرة في هذا الوقت من أجل مواصلة نشاط اللعبة والترويج لها بما يتناسب مع مكانتها وأهميتها.

وكشفت الشامسي عن عدم اكتفاء النادي بإقامة بطولة كأس الشارقة الدولية وأنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تنظيم المزيد من البطولات من أجل إتاحة الفرصة للاعبات الإمارات للاحتكاك بكبار المصنفات عالمياً واكتساب الخبرة.