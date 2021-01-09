شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة قوية في أشواط «العامة» و«الملاك» في بطولة فزاع للصيد بالصقور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت حدة المنافسة في أشواط «العامة» و«الملاك» التي تشهد مشاركة كبيرة وقياسية في بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتستمر حتى 15 يناير الجاري في منطقة الروية بدبي.

وشهد اليوم السابع من البطولة إقامة أشواط فئة «بيور جير» للعامة والملاك، بواقع 9 أشواط استمرت المنافسات فيها حتى الاقتراب من غروب الشمس نظراً للإقبال الكبير على المشاركة.

وفي أشواط العامة، حقق محمد سالم العامري المركز الأول في شوط بيور جير فرخ الرمز، بالطير «أسد» بزمن 19.307 ثانية، يليه حسين ناصر لوتاه بالطير «إتش إل 9» بـ19.428 ثانية، وثالثاً بطي خلفان القبيسي بالطير «فايزر» بـ 19.735 ثانية.

وتوج عبدالله خلفان القبيسي بشوط بيور جير جرناس الرمز، بالطير «منصور» بزمن 19.959 ثانية، يليه أحمد حمدان المزروعي بالطير «إيه 1» بـ19.961 ثانية، وثالثاً غدير سهيل الكتبي بالطير «26» بـ20.013 ثانية.

وكسب فريق الفرسان شوط بيور جير فرخ الرئيسي، بالطير «إف 027» بزمن 20.299 ثانية، يليه طارق الرزي الشامسي بالطير «إتش بي إس 62» بـ20.722 ثانية، وثالثاً حسين ناصر لوتاه بالطير «إتش إل 8» بـ20.755 ثانية.

وحقق حميد هزاع الدرمكي المركز الأول في شوط بيور جير جرناس الرئيسي، بالطير «بي 85» بزمن 20.065 ثانية، يليه غانم خلفان المزروعي بالطير «البطين» بـ 20.588 ثانية، وثالثاً سيف جمال الحريز بالطير «طماع» بـ21.047 ثانية.

وكسب بطي أحمد مجرن شوط بيور جير فرخ النقدي بالطير «الكايد» بزمن 19.666 ثانية، يليه أحمد راشد الخييلي بالطير «نبه» بـ 20.718 ثانية، وثالثاً عبدالله محمد العامري بالطير «دهام» بـ20.951 ثانية.

وفي أشواط الملاك، حقق جمعة عبدالله الفلاحي المركز الأول في شوط بيور جير فرخ الرمز، بالطير «بي 3» بزمن 21.061 ثانية، يليه سلطان راشد المنصوري بالطير «شغموم» بـ21.232 ثانية، وثالثاً جمعة بتال المرر بالطير «غيث» بـ21.622 ثانية.

وأكمل الفلاحي تفوقه بحصد المركز الأول في شوط بيور جير جرناس الرمز أيضاً، بالطير «إسعاف» بزمن 19.806 ثانية، يليه راشد سعيد المنصوري بالطير «مداهم» بـ19.859 ثانية، وثالثاً أحمد سالم سعيد الكتبي بالطير «مسبار» بزمن 19.896 ثانية.

وحقق فهد محمد المنصوري المركز الأول في شوط بيور جير فرخ رئيسي بالطير «ربدان» بزمن 19.546 ثانية، يليه سعيد مصبح الشدي بالطير «الصبيحي» بـ 20.340 ثانية، وثالثاً خالد عبيد المهيري بالطير «بي 50» بـ20.594 ثانية.

وكسب ثاني عبدالله الفلاسي شوط بيور جير جرناس رئيسي، بالطير «UAEFALCON» بزمن 20.076 ثانية، يليه سيف عبدالله المنصوري بالطير «الأسد» بـ20.106 ثانية، وثالثاً سالم إبراهيم المسافري بالطير «مسبار» بـ20.146 ثانية.

وحصد بطي أحمد بن مجرن الصدارة في شوط بيور جير فرخ نقدي، بالطير «الكايد» بزمن 19.666 ثانية، يليه أحمد راشد الخييلي بالطير «نبه» بزمن 20,718 ثانية، وثالثاً عبدالله محمد العامري بالطير «دهام» بزمن 20:951 ثانية.

انطلاق دوري الإمارات

وتنطلق الأحد منافسات النسخة الثانية لدوري الإمارات للصيد بالصقور الذي ينظمه نادي أبوظبي للصقارين ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمشاركة 10 فرق، حيث يحتضن مقر بطولة فزاع للصيد بالصقور أول جولتين يومي الأحد والاثنين.

وتقام في الجولة الأولى يوم الأحد 5 مواجهات، تجمع بين كل من: الغربي وحبشان، دبي والطف، الصيرمي ونوماس، النخبة والإمارات، صقور العين وند الشبا، فيما يلتقي في الجولة الثانية يوم الاثنين، كل من: نوماس والنخبة، الطف والصيرمي، ند الشبا والإمارات، صقور العين والغربي، حبشان ودبي.

مشاركة أجنبية لافتة

لفت الأنظار في أشواط العامة قدرتها على جذب مشاركين جدد من جنسيات أجنبية من المقيمين الذين استهوتهم رياضة الصيد بالصقور بعد متابعة بطولة فزاع للصيد بالصقور.

وشارك الفليبيني دين كرومول في المنافسات مع الصقر «تاكيبي»، وقال: «أنا أعيش هنا منذ نحو عام واحد فقط، ومن خلال عملي القريب من الجوانب الطبية بالصقور، تعلقت كثيراً بها، وتحفزت للمشاركة في هذا النوع من المسابقات التي أرى أن مجرد التواجد بها هو مكسب من حيث عيش الأجواء الرائعة هنا، والتعرف الى المنافسين».

وتابع: «اخترت اسم الطائر من الأسماء اليابانية، حيث لدي اهتمامات كثيرة بشرق القارة الآسيوية وتحديداً اليابان، ولا أنظر للنتيجة بقدر أن ننهي المسابقة بنجاح وأتسلح بالخبرة للمرات المقبلة».

وأعرب اليوناني الدكتور بانوس ازمانيس الذي يعمل في مستشفى دبي للصقور ويدشن ساحة الروية في بطولات فزاع للصيد بالصقور عن سعادته لخوض إحدى المسابقات في هذه البطولة الضخمة، وقال: «شاركت بصقر واحد من فئة الجير، كنت مضطرب جداً لكون هذه مشاركتي الأولى إلا أنني حالفني التوفيق من حيث أداء الطير، ربما لم أحقق أفضل المراكز ولكن صقري أكمل المسافة بنجاح وفقاً للمسار وأثبت أن التدريبات كانت مجزية بالنسبة لشخص في بداية الطريق، أعمل بيطرياً متخصصاً بالصقور وأعالج هذه الطيور المخصصة للصيد لذا كانت تجربة مغايرة وبعد السباق وجدت أجواء مهيأة لمثل هذه المسابقات، لدينا في اليونان ناد للصقارة وأعمل نائباً لرئيسه وأتمنى أن نعمل مع الجهات المختصة لإحياء هذه الرياضة على نطاق أوسع، سعدت بالمشاركة وأتطلع للعودة للمشاركة وحصد المراكز».

وجهة محفزة

أكد الصقار ماجد العارفي الذي يتولى قيادة طيور محمد خليفة بالجافلة، أنه بالنسبة لمحبي الصيد بالصقور حول الإمارات المنطقة والعالم، تعد بطولات فزاع للصيد بالصقور وجهة محفزة تتيح ساحة للمنافسات واستعراض موروث ثقافي واجتماعي مرتبط بالمنطقة عموماً وبتاريخها، وقال: «نستعد لهذه البطولات طيلة أيام السنة لنشارك بنخبة الصقور، والتحديات الكبيرة تكمن في شراء وتهجين وتدريب هذه الصقور».

وأضاف: «كل عام، تتطور هذه البطولات النوعية، وكذلك إمكانات الصقارين والمشاركين الدائمين في هذه المسابقات الرياضية التي أتاحت لنا فرصة ممارسة الصيد بالصقور بجوائز كبيرة ومشجعة، لعل أبرز ما نلاحظه كل موسم، نوعية الصقور، خصوصاً «الطير السبوق»، وزيادة جودة ومستوى أداء الإنتاج المحلي، صقوري المفضلة هي من السلالة الملكية البيور جير».