شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مصفوت: مدربون حاولوا الحلول مكاني ولم ينجحوا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تعاقد نادي مصفوت مع 4 لاعبين لدعم طموحاته في تحقيق نتائج جيدة ومركز متقدم في دوري الأولى، وانتدب النادي العماني عبدالسلام العريمي قادماً من نادي الإمارات وقيده ضمن فئة مواليد الدولة، كما ضم أحمد ناصر وهو قد سبق له اللعب لـ«القناصة» قبل عامين، وعدنان بيشو قادماً من دبا الحصن، والبرازيلي برونو ديبالا كمحترف، ويتوقع أن يتعاقد مع لاعبين اثنين خلال الساعات القليلة المقبلة في فئة المواليد والمقيمين.

وقال طارق الحضيري مدرب الفريق إنه يسعى إلى إعادة مصفوت للطريق الصحيح وقال: وضعنا حالياً أفضل من السابق فقد مررنا بظروف صعبة تعرفها الإدارة وأعرفها أنا كمدرب للفريق ولكن الآخرين لايعرفونها ومن ينتقدون النتائج ليسوا ملمين بوضعنا وواقعنا لكن الإدارة في النهاية ردت على الانتقادات وعلى المطالبة بتغيير المدرب باحترافية عالية وهذا شيء جيد ومحفز للعمل.

وكشف الحضيري: «هناك مدربون حاولوا بكل السبل استلام الفريق بدلاً عني وهذا تصرف خاطئ وغير احترافي، عموماً نعمل حالياً بكل جد لتطوير الفريق في أجواء جيدة وتكاتف ودعم من الإدارة وأعتقد أن مسألة النتائج تبقى دائماً غير ثابتة فلا يوجد فريق يفوز دائماً وفي كل الأحوال فريقنا وحتى عندما يخسر يقدم أداء جيداً والدليل اننا نخسر بصعوبة وبفارق هدف مع الإشارة إلى ان الفريق يفتقد هوية الملعب».

وأكد الحضيري أنه كمدرب لديه طموح وكذلك الإدارة وذكر ان الترتيب الحالي لا يرضيه وسيعمل مع الإدارة واللاعبين والجميع لينهي الفريق الدوري في مركز مُرضٍ.