شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات يصعد لوصافة دوري الهواة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

استعاد فريق الإمارات تفوقه بالفوز على مضيفه دبا الحصن بهدف وحيد، أحرزه البرازيلي سيلفا خلال المباراة التي جمعتهما السبت في قمة مواجهات الجولة الثامنة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول سلبياً قبل أن ينجح الصقور في حسم المباراة في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني، وبهذا الفوز يرفع فريق الإمارات رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني متساوياً مع دبا الفجيرة الثالث، وبفارق 4 نقاط عن البطائح المتصدر الذي خلد للراحة هذا الأسبوع، فيما بقي دبا الحصن بنقاطه الـ11 السابقة.

وعلى ملعب مسافي أوقف العروبة انطلاقة أصحاب الأرض بالفوز بهدف وحيد سجله النيجيري فيكتور نوانيري في الدقيقة 45، وبهذا الفوز يواصل العرباوي زحفه نحو المقدمة رافعاً رصيده إلى 11 نقطة، فيما بقي مسافي بنقاطه الـ12 السابقة متراجعاً للمركز الرابع.