راشد بن دلموك يتوج بطلاً لكأس «إكسبو» للقدرة

دبي: مسعد عبد الوهاب

توج الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بلقب النسخة الثانية من كأس إكسبو للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، التي أقيمت السبت في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بتنظيم نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وشارك في منافساته 163 فارساً وفارسة مثلوا إسطبلات وأندية الفروسية داخل الدولة، وحسم الشيخ راشد فوزه بعد تدرجه بشكل رائع في مراحل السباق على صهوة الجواد «الهمبرا ميسكرينت» لإسطبلات إم 7 للقدرة، بعدما قطع المسافة الكلية في زمن 4:17:09 ساعات، بعدما جاء في المركز الـ14 في المرحلة الأولى، وتراجع إلى المركز الـ17 في المرحلة الثانية، ثم تقدم إلى المركز الـ11 في المرحلة الثالثة، قبل أن ينقض على الصدارة ويحصل على المركز الأول في المرحلة الرابعة، وتلاه في المركز الثاني الفارس منصور الفارسي على صهوة الجواد «تاترينو» المملوك لإسطبلات «إم آر إم الأخضر» بزمن 4:17:12 ساعات، وحل في المركز الثالث الفارس سعيد سلطان المعمري على صهوة الجواد «ماجيك جلين تامار» المملوك لإسطبلات غرين للقدرة في زمن 4:17:24 ساعات.

وفي مراحل السباق، تصدر الفارس أحمد صالح الشحي المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً بعدما حل في المركز الأول على صهوة الجواد «أريزونا» المملوك لإسطبلات البوادي بزمن قدره 1:22:25 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس عبدالله العامري على صهوة الجواد «مايسون بلانش» المملوك لإسطبلات إف 3 مسجلاً زمناً قدره 1:22:39 ساعة، وتبعه في المرتبة الثالثة الفارس راشد حمود الجنيبي على صهوة الجواد «أتانور أوف غريدوس» المملوك لإسطبلات الريف مسجلاً زمناً قدره 1:22:52 ساعة، وجاء في المركز الرابع الفارس حمدان أحمد المري على صهوة الجواد «كاستليبار توبغير» المملوك إلى إسطبلات إف 3 مسجلاً زمناً قدره 1:23:05 ساعة، وحلت في المركز الخامس الفارسة الأرجنتينية مارتينا سبيلانزون على صهوة الجواد «أواران بارك ستار شادو» المملوك لإسطبلات إم 7 (2) مسجلة زمناً قدره 1:23:06 ساعة.

وحافظ الفارس أحمد صالح الشحي على الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، بعدما سجل زمناً قدره 1:16:34 ساعة، كما استمر الفارس عبدالله العامري في المركز الثاني بتسجيله زمناً قدره 1:16:31 ساعة، بينما تقدمت الفارسة الأرجنتينية مارتينا سبيلانزون من المركز الخامس إلى الثالث، مسجلة زمناً قدره 1:16:22 ساعة، وقفز الفارس سعيد خليفة سليمان من المركز الـ11 إلى الرابع على صهوة الجواد «جونيور بولفوريلو» المملوك لإسطبلات جميرا مسجلاً زمناً قدره 1:16:08 ساعة، كما تقدمت الفارسة ميثاء القبيسي من المركز السابع إلى الخامس على صهوة الجواد «أوترو» المملوك لإسطبلات إف 3 مسجلة زمناً قدره 1:16:32 ساعة.

وشهدت المرحلة الثالثة التي بلغت مسافتها 25 كيلومتراً تغييرات كبيرة في المنافسة على المراكز الأولى بعدما نجح الفارس سعيد خليفة سليمان في التقدم من المركز الرابع إلى الأول مسجلاً زمناً قدره 56:01 دقيقة، كما قفز الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم من المركز الـ18 إلى المركز الثاني على صهوة الجواد «راس غين» المملوك إلى إسطبلات إم 7 للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 54:33 دقيقة، كما تقدمت الفارسة ميثاء القبيسي من المركز الخامس إلى الثالث بزمن قدره 56:16 دقيقة، فيما تراجع الفارس عبدالله المري من المركز الثاني إلى الرابع، مسجلاً زمناً قدره 56:55 دقيقة، بينما تقدم الفارس حمدان أحمد المري من المركز السابع إلى الخامس، مسجلاً زمناً قدره 56:16 دقيقة.

وعقب الختام قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الفائزين.