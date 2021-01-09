«الشتوية» وعودة الغائبين.. طوق نجاة العين



العين: عاطف صيام

يأمل العيناوية أن يتغير حال فريقهم من الوضع الحالي إلى الأفضل، خصوصاً بعد عودة الغائبين مثل مهند العنزي ومحمد فايز ومحمد جمال، بعد حل مشكلته، كما تماثل جمال معروف للشفاء من الإصابة، إلى جانب تدعيم الصفوف بلاعبين في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويأتي في مقدمة الوافدين الجدد، كما أشارت مصادر، اللاعب الياباني الدولي شويا ناكاجيما (26 عاماً) لاعب نادي بورتو البرتغالي الذي بات قريباً من ارتداء قميص الفريق البنفسجي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، وسيتم قيده في حال اكتملت الصفقة مكان الكازاخستاني إسلام خان الموقوف لعامين من جانب الاتحاد الآسيوي بسبب قضية المنشطات.

كما تم أيضاً تجديد عقد المهاجم التوغولي لابا كودوجو حتى عام 2024. وقبل أن تنشد جماهير «أمة العين» الأفضل وتتطلع لعودة «الزعيم» إلى مكانه الطبيعي، لابد من العودة إلى الوراء للوقوف على أسباب هذا التدهور المريع الذي أصاب الفريق في الفترة السابقة وتسبب في خروجه من ثلاث بطولات من الدور الأول (دوري أبطال آسيا، وكأس الخليج العربي، وكأس رئيس الدولة)، إلى جانب تذبذب مستوى الأداء في دوري الخليج العربي، وغياب هويته المعروفة، وهو ما يضعف حظوظه في الفوز بلقب هذا الموسم.

الأسئلة كثيرة حول سبب التراجع، فهل يعود الأمر إلى ضعف الإعداد من بداية الموسم، وبالتالي عدم قدرة اللاعبين على تقديم المطلوب منهم سواء من الناحية الخططية والتكتيكية، أم إن المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل قد أصابه الإحباط وقل حماسه وأصبح غير قادر على تقديم الإضافة الفنية، بعد موسم سابق «مُلغى» كان فيه قريباً من التتويج ببطولة على أقل تقدير.

تباين آراء

وتباينت آراء العيناوية بشأن أسباب تراجع الفريق، إلا أن هناك عدداً مقدراً يرى أن الدور الأكبر في المسؤولية يقع على عاتق اللجنة الفنية التي «تركت الحبل على الغارب» للمدرب بيدرو سواء في عملية اختيار اللاعبين أو في طريقة اللعب التي ينتهجها ولا تتناسب مع الظرف الحالي للاعبين، ونجد أن اللجنة وافقت على التعاقد مع لاعبين في مراكز يتوافر فيها البديل، كما حدث في خانة الظهير الأيسر، في حين نجد أن مركز الظهير الأيمن لا يوجد فيه بديل بعد وضع سعيد جمعة في هذه الخانة، حتى شفاء محمد أحمد من الإصابة، إلى جانب وجود عدد كبير في لاعبي الوسط، في حين يعاني الفريق نقصاً في مركز قلب الدفاع، كما نجد أن اللجنة أيضاً وافقت على التعاقد مع الأنغولي ويلسون إدواردو بعد إصرار من المدرب، كما صرح عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم ماجد العويس قبل أيام قليلة.

ويري العيناوية أن المرحلة القادمة تتطلب دوراً فعالاً أكبر من اللجنة الفنية في مسألة تحديد المراكز التي يحتاج إليها الفريق وأن يتم استقطاب اللاعبين على ضوء هذه الاحتياجات، خصوصاً أن الفريق مقبل على تمثيل الدولة في دوري أبطال آسيا.

العيادة الطبية

ما يحدث من إصابات للاعبي العين من بداية الموسم أمر محير وغريب في نفس الوقت ولا يوجد له تفسير، ويكاد يكون معظم لاعبي الفريق الأول قد دخلوا عيادة النادي بسبب الإصابة اللعينة، وبالطبع لا يختلف اثنان على أن الإصابة أمر قدري وواردة للاعب كرة القدم، ولكن عندما تبقى متكررة بصورة مزعجة وأشبه بالظاهرة، يجب الوقوف عندها لمعرفة أسبابها والشروع في معالجتها، وما يزيد الأمر غرابة هو طول الفترة الزمنية لعلاج اللاعب، وهو ما يترك علامة استفهام وتساؤلات عند المشجع العيناوي، فهل هناك خلل في تشخيص نوعية الإصابة أم إن هناك مشكلة في التأهيل خلال مرحلة ما بعد العلاج.

ويبقى السؤال المطروح: ما هي الأسباب الحقيقية وراء هذه الإصابات المتواصلة؟ وهل هي مرتبطة بضعف الإعداد في بداية الموسم، أم إن هناك مشكلة في نوعية التدريبات من جانب المدرب بيدرو والمعد البدني؟ أم إن هناك عدم انضباط والتزام من اللاعبين داخل وخارج الملعب، ولكن يبقى الأمر الأخطر في التساؤلات عند بعض الجماهير هو: هل هناك من يدعي الإصابة ويهرب من المسؤولية في ظل الوضع الحالي للفريق؟

عودة معروف

الإصابة التي تعرض لها المهاجم جمال معروف في بداية الموسم الكروي وبالتحديد في مسابقة دوري أبطال آسيا، أصابت الفريق العيناوي في مقتل وأربكت حسابات المدرب بيدرو الذي كان يصرح دائماً بأن جمال من الحلول التي يعتمد عليها، وهو قدوة ومثال يحتذى للاعب المجتهد والمثابر الذي يرغب بصورة دائمة في تطوير مستواه، كما أنه ملتزم بتنفيذ تعليماته، وبغيابه افتقد الفريق قوته الهجومية، خصوصاً في الفترة التي شهدت تدني مستوى الثنائي كايو كانيدو، والتوجولي لابا كودوجو، وعدم نجاح الأنغولي ويلسون إدواردو، وبعودته للملاعب مرة أخرى بعد غيبة تكون القوة الهجومية المتنوعة لـ«الزعيم» قد عادت، مع الوضع في الحسبان أن العودة بعد فترة غياب طويلة تحتاج إلى صبر ووقت حتى يعود اللاعب إلى فورمته السابقة.